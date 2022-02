Accessoires en cuir. Couture à la main

Le cuir, matière noble par excellence fait de nombreux adeptes dans le domaine des loisirs créatifs. Enseignante en travail du cuir, l'auteure propose un livre de bases pour apprendre la couture du cuir à la main et des accessoires de tous niveaux allant de petits porte-monnaie tout simples aux porte-cartes et aux protège-carnets jusqu'aux sacs et trousses plus élaborés. Chaque projet est proposé avec ses photos pas à pas pour que chacun d'eau soit inratable.