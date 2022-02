Comment dessiner 100 fleurs

Voici le livre parfait pour les artistes en herbe désireux de dessiner leurs bouquets préférés qu'ils pourront choisir parmi 100 modèles extraordinaires. Que vous préfériez la beauté discrète d'une simple marguerite ou celle criarde d'un lis flamant rose, vous découvrirez forcément une fleur dans ce livre que vous trouverez irrésistible et vous aurez juste envie de prendre votre crayon et de commencer à dessiner ! Vous découvrirez des fleurs de jardin telles que des roses et des tulipes, des variétés sauvages délicates telles que des primevères et des jacinthes des bois, et toute une gamme de fleurs exotiques, si vous voulez essayer quelque chose d'un peu différent. Chaque fleur est décomposée en six étapes simples qui vous mènent sans effort au dessin final. Même si vous n'avez jamais dessiné auparavant, vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous réaliserez des dessins incroyables. Chaque projet montre également deux exemples finis de la fleur, l'un ombré au crayon et l'autre en couleur.