Je couds ma garde-robe simple et épurée

Qu'en est-il du style simple et épuré ? Formes cache-coeur et portefeuille, coupes droites, allure minimaliste, couleurs naturelles, épaules tombantes, matières pour la plupart en fibres naturelles tels que le lin pur, le coton et la viscose. Voici à quoi se résume ce style qui demeure indispensable dans une garde-robe digne de ce nom. La majorité des modèles sont proposés avec des patrons même si le modèle de jupe portefeuille n'en requiert aucun ! Original également, le kimono est fait pour tous ceux qui aiment les modèles polyvalents réversibles.