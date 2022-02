Quilts Batik en folie

Voici un livre pour les passionnés de patchwork et plus particulièrement de Batik, proposé par Danielle Guérin connue sous le nom de sa boutique Créapatch. Ces tissus ont la particularité d'être teints artisanalement et trouvent leur origine à Bali pour la plupart de ceux utilisés dans ce livre. Des centaines de couleurs sont disponibles en faux unis principalement, chaque pièce de tissu révélant des effets très changeants. Jouer avec les nuances, travailler votre ouvrage comme une peinture de maître, laisser libre cours à votre inspiration tout en suivant les magnifiques pas à pas de l'auteur, voici tout l'enjeu de ce livre alliant créativité et technicité. Les explications fournies sont applicables pour le travail à la machine mais peuvent tout aussi bien permettre un travail à la main.