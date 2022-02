Lieux féériques de Bretagne

La Bretagne est connue comme une véritable terre de légendes. Chaque lac et chaque pierre a sa légende, les plus connues sont celles de la forêt de Brocéliande, de Merlin l'enchanteur et de la Table Ronde du roi Arthur. Ces légendes façonnent la culture bretonne et certaines histoires ont un fond de vérité. Découvrez à travers ce livre les plus grands lieux légendaires et les plus belles histoires féériques de Bretagne.