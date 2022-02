Play Hard Tome 4 : Hard to lose

" Prête à tout pour ne pas le perdre " Comme ses 3 soeurs, Chase Kincade, est toujours prête à recruter de nouveaux clients pour remonter l'agence de sportifs fondée par sa famille et qui bat de l'aile. mais lorsqu'elle rec ? oit avec cinq ans de retard, une simple lettre égarée du joueur de baseball, lanceur prodige du club de LmB (ligue majeure de baseball) qu'elle est censée signer, comment renoncer à lui, sans tirer au clair, un mystère qui la hante depuis des années. Série PLAY HARD de K. Bromberg (4 standalones : peuvent se lire de ma- nière indépendante) Hard to Handle (Play Hard #1) : Hunter & Dekker : Hockey sur glace Hard to Hold (Play Hard #2) : Rush & Lennox : Football classique Hard to Score (Play Hard # 3) : Drew & Brexton : Football américain Hard to Lose (Play Hard #4) : Gunner & Chase : Baseball Hard to Love (Play Hard #5) : Finn & Stevie : Agent de sportifs concurrent (Poche Inédit)