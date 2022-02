Flirting with 40

La nouvelle comédie romantique de K. Bromberg. La nouvelle comédie romantique de K. Bromberg que vous allez adorer Blakely Foxx vit une de ces années. Son divorce à peine prononcé, son ex est déjà fiancé à une bimbo qui a la moitié de son âge. Sa jeune boss est déterminée à saboter ses chances d'obtenir la promotion qu'elle mérite. Et pour ne rien arranger, elle est sur le point de fêter ses 40 ans. Lorsque Blakely rencontre Slade Henderson, elle se demande pourquoi ce jeune chirurgien cardiaque d'une trentaine d'années, sexy en diable, s'intéresse à elle. Elle sait qu'il va très certainement lui briser le coeur, mais elle est prête à prendre le risque. Mais Slade est la preuve vivante que les hommes bien existent, non seulement il l'aide à obtenir cette promotion, mais il l'encourage à redevenir la Blakely qu'elle était avant son mariage : drôle, combative, confiante. Et qui sait peut-être que ce jeune homme que Blakely considère comme un tremplin pour passer ce cap difficile se révèlera être bien plus que cela ? Ce nouveau roman de K Bromberg est sexy, comique, surprenant, et terriblement prenant !