Driven - Tome 4 Aced. 04

" Dans la course au bonheur, elle est son drapeau à damier. " Six ans après leur rencontre, Colton et Rylee sont de retour, plus chauds, tendres et passionnés que jamais. ACED est un nouveau chapitre de cette histoire d'amour. ACED c'est la suite d'une aventure tendre et torride entre une femme qui cherche à se reconstruire, et un pilote de course intrépide, constamment sur le fil du rasoir, qui repousse toujours plus loin ses propres limites comme celles des autres. Les démons de Colton sont-ils définitivement domptés ? S'ils resurgissent, leur bonheur en apparence parfait y résistera-t-il ?