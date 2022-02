Driven Tome 2

Stimulés par le désir, percutés par l'amour En contradiction avec ses principes, Rylee continue à se battre pour ne pas perdre Colton dont elle est éperdument amou- reuse. En proie aux doutes, alors que les abymes du passé qui continuent de le hanter, resurgissent, l'arrogant pilote de course, vacille, risquant de mettre en péril l'histoire qu'ils tentent ensemble de construire. Une histoire d'amour torride entre une femme qui cherche à se reconstruire, et un pilote de course intrépide, constamment sur le fil du rasoir, qui repousse toujours plus loin ses propres limites comme celles des autres.