Play Hard Tome 2 : Hard to hold

" Comment le retenir sans me perdre ? " Comme ses 3 soeurs, Lennox Kincade, une reine de beauté, est toujours prête à recruter de nouveaux clients pour remonter l'agence de sportifs fondée par sa famille et qui bat de l'aile. mais, lorsqu'elle découvre qui se cache derrière le contrat signé qui aurait du^ redorer sa propre réputation entachée - avec l'équipe de football de première division, elle a bien le senti- ment d'avoir pactisé avec le diable. Série PLAY HARD de K. Bromberg (4 standalones : peuvent se lire de manière indépendante) Hard to Handle (Play Hard #1) : Hunter & Dekker : Hockey sur glace Hard to Hold (Play Hard #2) : Rush & Lennox : Football classique Hard to Score (Play Hard # 3) : Drew & Brexton : Football américain Hard to Lose (Play Hard #4) : Gunner & Chase : Baseball Hard to Love (Play Hard #5) : Finn & Stevie : Agent de sportifs concurrent (Poche Inédit) une série haletante sur l'univers du sport