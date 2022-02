Play Hard Tome 1 : Hard to handle

" S'accorderont-ils une seconde chance ? " Dekker Kincade, agente de sportifs, bosseuse doit convaincre le joueur de hockey Hunter maddox, vedette de la Ligue nationale de Hockey, qui acces- soirement, est aussi un ex-plan -d'un soir, de signer dans son agence, dans l'optique de sauver l'entreprise familiale. Ce roman sur le thème du sport et de la seconde chance vous tiendra en haleine. Tout part d'une requête apparemment simple : signer un nouvel athlète pour l'agence. Puis j'ai découvert que le nouvel athlète n'était autre que le joueur de hockey le plus recherché du milieu : Hunter Maddox. Doué. Sexy. Au sommet de son art. Et le seul homme qui m'ait un jour brisé le coeur. Si le signer peut aider à sauver notre entreprise familiale, je ravale ma fierté et je fais ce qu'on me demande. Série PLAY HARD de K. Bromberg (4 standalones : peuvent se lire de ma- nière indépendante) Hard to Handle (Play Hard #1) : Hunter & Dekker : Hockey sur glace Hard to Hold (Play Hard #2) : Rush & Lennox : Football classique Hard to Score (Play Hard # 3) : Drew & Brexton : Football américain Hard to Lose (Play Hard #4) : Gunner & Chase : Baseball Hard to Love (Play Hard #5) : Finn & Stevie : Tennis et Agent de sportif oncurrent (Poche Inédit)