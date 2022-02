Faute ! Secrets, scandales et polémiques chez les arbitres

Secrets, scandales et polémiques chez les arbitres L'homme en noir, l'arbitre, passionne autant quand il se trompe qu'il laisse indifférent quand il fait bien son travail. Son histoire n'est jamais racontée. Ce livre le fait, en s'attardant sur 15 des plus grands scandales qui, dans le monde entier et dans tous les sports, ont émaillé un siècle d'arbitrage. Les polémiques sur les insultes à caractère raciste proférées par l'arbitre roumain de PSG-Istanbul, la corruption qui gangrène le monde de la boxe, la médaille volée des avironneurs français ou le titre mondial de rugby offert à Mandela en 1995 au détriment des Bleus : des histoires édifiantes qui s'appuient sur de nombreuses révélations (y compris sur le coup de tête et l'expulsion de Zinédine Zidane en finale du Mondial 2006) et plusieurs témoignages inédits, tels ceux de l'arbitre de VA-OM ou de la juge-arbitre de patinage Marie-Reine Le Gougne.