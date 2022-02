Fiasco. L'art de rebondir après l'échec

Dans le podcast La Leçon, des personnalités parlent de l'échec qui les a façonnées. Et de la leçon qu'elles en ont tirée. Le tout avec un ton déculpabilisant, mettant en avant le parcours des invités et le positif que l'on peut tirer de chaque situation, afin que l'auditeur s'identifie. Dans le livre, Pauline Grisoni choisit des thèmes où on rencontre bien souvent l'échec : travail, amour, sport, ou encore corps et santé mentale. Elle cite des témoignages inédits et tirés du podcast pour les illustrer et nous donner les clés, non seulement pour les surmonter, mais surtout pour en faire une force, un tremplin. Manu Payet parle d'amour, Raphaëlle Giordano de burn-out, Alison Wheeler de jobs alimentaires alors qu'elle rêve de cinéma, Cyprien Verseux de l'annulation de sa première mission à la NASA... Et nous, lecteurs, pouvons nous identifier à cha- cun des témoignages, même les plus incroyables, grâce à l'analyse de l'auteure et l'accessibilité des invités.