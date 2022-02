Aimer les gens. Utiliser les choses

Nous achetons et consommons en pagaille. Pouvons-nous vivre heureux et nous recentrer sur nos relations avec les autres plutôt que de participer à cette course effrénée aux achats compulsifs ? C'est tout le propos de cet ouvrage. Et si, à première vue, le minimalisme nous invite à tout jeter pour épurer notre vie, ce n'est pas suffisant. C'est une première étape, seulement. Car le vrai minimalisme n'est pas de posséder moins mais de faire de la place dans notre existence pour plus de créativité, plus d'amour, plus de liberté... C'est ce cheminement que les auteurs nous invitent à suivre pour nous reconnecter à nous-mêmes et aux autres.