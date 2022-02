Jouir plus que lui

"Je me décide enfin à prendre la défense de mon sexe. A soutenir les droits des femmes sans nuire à ceux des hommes". Un recueil de textes inédit de Constance de Salm, femme de lettres et précurseure du féminisme au XIXe siècle. L'autrice de Vingt-quatre heures d'une femme sensible dénonce avec brio les injustices dont souffrent les femmes et ouvre la voie de leur révolte.