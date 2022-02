ARTÉMISE, voyage et mort du jeune Alfred Simon (1833-1854)

1854 : Artémise, corvette de guerre, part de Cherbourg pour livrer bataille au Kamtchatka pendant la guerre de Crimée. A son bord, Alfred Simon, jeune aspirant de seconde classe plein d'avenir, effectue sa première grande traversée et rencontre tous les déboires qui l'accompagnent : tempêtes, maladies... Il mourra lors de ce voyage initiatique, et Artémise retrouvera le port de Cherbourg un an plus tard. Une aventure épique, narrée en alexandrins, dans la fin d'un dix-neuvième siècle tumultueux.