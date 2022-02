Le camion a ordures et le porte-conteneurs

Montréal, quelques années avant l'Expo 67. La beauté et la tendresse peuvent-elles sauver l'innocence de deux enfants ? Samuel et Luc s'épaulent et s'aiment à leur façon, entourés de prostituées et de jeunes gens que le destin a mis sur leur route, tentant de survivre dans un monde qui leur est hostile. Dans ce roman, Pierre Bourbonnais met en valeur des thèmes à la fois d'actualité et intemporels : l'identité sexuelle, l'amour et l'amitié.