Marie-France. Le roman d'une vie

Marie-France est née à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle est heureuse, jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Une rencontre décisive va bouleverser son existence, et pas toujours pour le meilleur... Mais la vie nous réserve bien des surprises : va-t-elle savoir prendre le chemin de la résilience ? Dans le grand combat entre l'amour et la haine, quelque part se trouve l'espoir, qui bien des fois nous sauve la vie...