Le vol de l'apprenti

La passion du vol, inaltérable, traverse ce récit dont le coeur palpitant est l'aviation. Mêlant rêve et réalité, le narrateur s'inscrit dans les pages parmi les plus aventureuses de l'aéronautique, avec l'Aéropostale et la Seconde Guerre mondiale. Grisé par la liberté et l'action, le héros nous emporte là-haut, vers les nuages.