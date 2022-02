L'Antiquité n'a jamais existé. Fellini et Pasolini archéologues

Cet ouvrage étudie comment deux cinéastes, nés sous un régime qui a manipulé l'antiquité à des fins idéologiques, se confrontent à leur tour à l'antique et l' "inventent" pour penser leur temps - le fascisme puis le "Nouveau fascisme" , la société de consommation contemporaine - et pour réinventer leur médium, le cinéma. Il articule donc une réflexion esthétique sur ce que l'on a pu appeler la modernité cinématographique et une réflexion politique sur les temps modernes au sens économico-socio-politique. L'antique, ici, n'est pas limité aux bornes chronologiques traditionnelles de l'antiquité ni aux figures monumentales que le cinéma de genre a mis en scène : il ne se trouve qu'au présent et se décline dans l'humble, le marginal, le ruiné, le fragmentaire. Fellini plonge dans l'univers chaotique et placentaire de la cre ? ation en studio. Pasolini, a` l'inverse, se de ? place toujours plus loin du centre, a` la rencontre de nouveaux corps, et de nouvelles terres a` arpenter. Pourtant, tous deux passent par la psychanalyse et l'ethno-anthropologie pour trouver des survivances, porter a` la lumie`re ce que la modernité refoule, et fabuler a` partir de là. L'invention est donc autant une démarche archéologique de mise au jour qu'un geste poétique d' "oeuvrement" a` partir des fragments. Le prisme antique met ainsi en évidence comment une modernite ? esthe ? tique a pu prendre forme contre, ou tout contre, une autre modernite ? , sociale, e ? conomique, et politique.