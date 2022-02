Curieux d'estampes. Collections et collectionneurs de gravures en Europe (1500-1815)

Première publication d'envergure consacrée aux collectionneurs d'estampes européens (XVIe-XIXe siècles), cet ouvrage réunit dix-huit contributions émanant des principaux historiens de la gravure français et internationaux, conservateurs de musées et de bibliothèques, universitaires, jeunes chercheurs et spécialistes confirmés. Alors que jusqu'à présent, seules les collections de tableaux, de dessins ou d'antiques ont principalement retenu l'attention et malgré des recherches récentes sur quelques figures de collectionneurs d'estampes, il manquait une étude d'ensemble approfondie tant sur les acteurs (marchands, "curieux d'estampes" , institutions...) que sur les processus à l'oeuvre dans les pratiques de collection. C'est l'ambition de cet ouvrage qui s'articule autour de trois sections. I. Acquérir. II. Inventorier, classer. III. Des délectations particulières. La première partie examine les pratiques d'acquisition de six collectionneurs privés français, flamands et allemands et d'une institution, le cabinet des estampes de la collection royale, nationale puis impériale (actuelle Bibliothèque nationale de France) entre 1750 et 1815. La deuxième section interroge les approches et les méthodes de quelques "curieux" , selon la terminologie employée, qu'ils soient magistrats, savants ou artistes. Enfin, la dernière partie s'intéresse à des objets de collection spécifiques : gravure de mode, portraits, oeuvre complet de certains artistes, etc.