Les dix décisives. 1869-1879

Naissance et mort de la Troisième République. Si les historiens ont beaucoup travaillé sur "le moment 1940" de chute de "la plus longue des Républiques" , la naissance retardée, la très longue gestation du régime républicain, entre le 4 septembre 1870 et la conquête de tous les pouvoirs par la majorité républicaine en janvier 1879 interroge". L'arrivée au port de la République" , évoquée par François Furet, résultait d'une recomposition des forces politiques et d'une imprégnation républicaine du pays dans ses profondeurs municipales. 150 ans après l'Empire libéral et 140 ans après la conquête de la République par les républicains, cette décennie décisive mérite d'être revisitée, sa gouvernance et l'apport majeur de la famille libérale et modérée à l'élaboration du "modèle républicain" .