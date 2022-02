Chateaubriand diplomate. J'ai fait de l'histoire et je pouvais l'écrire

Chateaubriand diplomate et homme politique est certainement moins connu que l'illustre auteur des Mémoires d'outre-tombe. Les Archives diplomatiques de La Courneuve et du Quai d'Orsay ont pris l'heureuse initiative de rendre hommage au grand écrivain, ministre des Affaires étrangères sous la Restauration, en tirant parti de leurs fonds. Le présent ouvrage suit le parcours du diplomate écrivain depuis ses années d'apprentissage jusqu'au couronnement de ses ambitions qui le mènent au ministère des Affaires étrangères en 1823. Diplomate et homme d'Etat, Chateaubriand, dans les triomphes ou les éclipses de sa vie publique, reste fidèle à un idéal politique de liberté et d'honneur, mûri sous la Restauration. Les Français doivent jouir des libertés individuelles, si chèrement payées par les épreuves de la Révolution et désormais garanties par la Charte. C'est à ce prix que se fera la réconciliation nationale. La liberté d'expression et la liberté de la presse, son corollaire, sont essentielles. Sur la scène internationale, la France va préserver l'indépendance de sa diplomatie face à la Sainte-Alliance, s'opposant en particulier aux prétentions de Metternich qui s'est instauré grand-maître de l'ordre européen. Forte de la sécurité de ses frontières et de l'équilibre de ses institutions, la France, libre, puissante, heureuse, doit reprendre le premier rang en Europe. Le succès de la guerre d'Espagne, conçue par Chateaubriand quand il était encore ambassadeur à Londres, et menée à bien sous son ministère, va prouver qu'elle a les moyens de son ambition.