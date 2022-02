Histoire et postérité de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Nouvelles approches

La Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, est, soixante-dix ans après, dans une situation paradoxale. Charte humaniste d'un nouvel ordre international, elle a été tour à tour encensée et contestée, revendiquée et ignorée. Elle apparaît comme un symbole politique majeur, en réaction aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, une étape incontournable du grand projet - issu de la philosophie kantienne et l'idéologie libérale - associant paix et démocratie. Mais ce statut historique exceptionnel tend à en effacer la matérialité propre au texte et se trouve éclipsée par la problématique de l'application de ses principes à travers le monde. De plus, la Déclaration fait aujourd'hui face à de nouvelles contestations idéologiques et contradictions politiques qui fragilisent le projet global qu'elle sous-tend. Cet ouvrage, dans lequel sont rassemblés les analyses interdisciplinaires d'historiens, de juristes et de politistes, entend revenir sur les critiques essuyées par la Déclaration et les multiples défis qu'elle doit affronter, dans sa quête d'universalité et d'effectivité.