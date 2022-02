Lectures et écritures numériques. Nouvelles formes, nouvelles pratiques?

Malgré sa massification dans la plupart des domaines d'activités, le numérique questionne toujours spécialistes et chercheurs. Ainsi, alors que les pratiques numériques sont supposées être démocratisées, pourquoi l'aisance dans la lecture et dans l'écriture numériques demeure bien souvent l'apanage des classes aisées et cultivées ainsi que des jeunes, dont les compétences en littératie varient grandement selon leur origine sociale ? De même, comment se hiérarchisent les usages différenciés du numérique ? Voici des questions auxquelles cet ouvrage répond en présentant les travaux de sociologues de l'éducation, de la lecture et de la culture, qui analysent différentes formes de littératie numérique. Ils montrent que l'origine sociale demeure la variable fondamentale pour la maîtrise du numérique en général et des compétences en littératie en particulier, reproduisant dans le domaine du numérique les inégalités sociales, éducatives et culturelles, parfois même les amplifiant. Cependant, d'autres variables sociologiques apparaissent, comme l'influence de la sociabilité comme formation informelle ou l'assiduité de la pratique, qui peuvent influer sur les usages du numérique en oeuvrant pour sa réelle démocratisation.