Demain, les villes ?. Paroles de chercheuses et de chercheurs

Cet ouvrage se propose de faire découvrir les villes de demain, leurs enjeux, les débats qu'elles suscitent, à travers une centaine de mots clés et les paroles de chercheurs rencontrés sur différents campus de la nouvelle Université Gustave Eiffel. Les villes de demain ? Reconnaissons qu'il y a quelque chose de curieux à s'intéresser au cadre de vie principal d'une grande partie de l'humanité à un horizon plus ou moins lointain. Il y a déjà tant à faire avec les villes d'aujourd'hui, petites et grandes, tant de défis à relever, de crises (écologiques, sociales, économiques, sanitaires...) à surmonter ou à anticiper. Sans compter tous ces autres territoires de vie, plus ou moins ruraux, plus ou moins urbanisés, tout aussi dignes d'intérêt. Où qu'ils vivent, le commun des mortels protestera légitimement en rappelant les problèmes qu'il rencontre déjà au quotidien (trottoirs délabrés, pollution de l'air, sonore, densité, ...). Alors, les problèmes de demain et les solutions à même de les résoudre... Reconnaissons que les villes ont toujours été propices à enclencher notre imagination, à nous projeter dans des avenirs ou des futurs plus ou moins utopiques, plus ou moins souhaitables. Quitte à devoir admettre que demain est... déjà-là... En l'occurrence, dans les laboratoires de recherche, les démonstrateurs et autres outils de modélisation et de simulation. Illustration à travers les entretiens que nous ont accordé des chercheurs et enseignants-chercheurs, de différents horizons disciplinaires (des sciences de l'ingénieur aux sciences du vivant, en passant par les sciences humaines et sociales, la littérature). Tous présentent l'objet de leurs travaux de recherche, témoignent des enjeux de l'interdisciplinarité. Beaucoup s'attardent sur la manière dont le numérique transforme le paysage urbain, à travers la production, le traitement et le stockage de données massives. De là à ce que les villes de demain soient vouées à devenir autant de smart cities, il n'y a qu'un pas qu'ils ne franchissent pas.