L'urbanisme et son droit. Du voulu au vécu : cinquante ans de politiques urbaines

Quelle est aujourd'hui l'utilité du droit de l'urbanisme ? Après un rappel de ses objectifs initiaux et de son évolution au cours des dernières décennies, sont analysés les textes juridiques les plus récents porteurs de nouveaux objectifs qualitatifs et environnementaux. Mais au-delà d'une simple analyse, cet ouvrage dresse un bilan s'appuyant sur le regard croisé de ses auteurs. Le regard d'une universitaire qui s'est attachée à rendre compte du "voulu" du législateur à travers l'analyse d'une prolifération de textes juridiques. Le regard d'un praticien de l'urbanisme qui, sur le terrain, a été confronté à l'application du droit et à son "vécu" tant par les élus locaux que par les citoyens. Ce panorama en forme de bilan conduit à plusieurs interrogations : - Quelles sont les qualités d'une bonne règle de droit ? - Quelle peut être l'efficacité du droit de l'urbanisme face à la multitude d'objectifs politiques, économiques et sociétaux éventuellement contradictoires auxquels il doit répondre : lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, garantir la qualité du cadre de vie pour tous dans un contexte de changement climatique. - Quel doit être le rôle assuré par le droit de l'urbanisme dans le contexte complexe de la décentralisation et de la multiplication des acteurs publics et privés. Cet ouvrage est destiné aux étudiants, aux élus, aux professionnels ainsi qu'aux divers publics attentifs au devenir des villes et des territoires.