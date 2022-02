Colomban et l'identité dans l'Europe du haut Moyen Âge. Formation et transmission

Les diverses manifestations d'une identité culturelle mixte sont une caractéristique déterminante de l'Europe post-romaine et médiévale et elles continuent de faire l'objet de recherches actuelles sur cette période. L'expression et l'affirmation d'identités collectives distinctes enrichissent chacun des aspects du matériel linguistique, historique et archéologique qui nous est parvenu. Souvent par nécessité, Colomban se fit fort de sa formation insulaire (utilisée contre lui en Gaule, comme dans le cas de la tonsure particulière de ses moines et du calcul différent de la date de Pâques), mais il ne perdit jamais de vue l'influence unificatrice, plus puissante et plus convaincante, de l'Eglise chrétienne. Ainsi, il ne se contenta pas d'intégrer deux identités, mais il les revendiqua, nous donnant ainsi un important aperçu du canon intellectuel de l'Eglise irlandaise du haut Moyen Age et des politiques identitaires de l'Occident médiéval. Les articles de ce volume sont regroupés autour de trois thèmes. Le premier se concentre sur Colomban et l'identité chrétienne, notamment sur les auteurs ayant influencé son éducation intellectuelle, et par conséquent celle de l'Eglise irlandaise du haut Moyen Age, ainsi que sur les sources de l'autorité de ces auteurs et sur la façon dont les perceptions de Colomban ont été influencées par son expérience en Gaule. Le second thème est une mise à jour des travaux de fouilles et recherches archéologiques sur le site monastique irlandais qui serait le lieu d'éducation initial de Colomban, et en présente le contexte culturel et géographique élargi. Les articles d'une troisième partie traitent de Colomban et de l'identité sociale de la période médiévale et du problème de la question identitaire à travers des études de cas sur les Francs, les Lombards et les Irlandais, au miroir des propres écrits de Colomban et du témoignage de la Vita Columbani de Jonas de Bobbio.