Représentations sociales des espaces de vie

Les représentations socio-spatiales permettent l'étude des espaces, des villes, et plus généralement des lieux de vie dans leur diversité. Ces espaces investis de significations et de pratiques associées aux insertions sociales des individus, sont aussi examinés en tant que lieux vécus, lieux d'interactions, associés aux parcours biographiques particuliers d'individus. Ils sont aussi élaborés comme des lieux culturels et historiques, des lieux de mémoire. L'ouvrage propose des contributions théoriques, méthodologiques et empiriques, selon une diversité de perspectives. Sont abordées des thématiques telles que la mémoire et la représentation sociale des villes, les parcours dans les transports et les espaces urbains, le rapport normatif aux lieux, l'intervention dans les espaces scolaires et l'impact sur des pratiques pédagogiques, ou encore l'influence de la dimension spatiale sur les représentations et les pratiques de consommation. L'hétérogénéité des échelles géographiques, des espaces étudiés, et des méthodes employées illustre la richesse des chantiers de recherche possibles dans le domaine des représentations socio-spatiales.