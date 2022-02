L'espace dans le roman français contemporain

Comment le roman français contemporain parle-t-il de l'espace ? Et comment le pense-t-il ? Dans la mouvance de la géocritique, de la géographie littéraire, de la narratologie et de la critique sociologique, des chercheurs français et étrangers examinent ici le tournant spatial pris par le roman après 1980. Comment l'espace y est-il perçu ? Quels lieux et non-lieux sont-ils explorés ? Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur les configurations littéraires ? Une première partie est consacrée à une approche linguistique, à la langue comme structuration de l'espace. La seconde partie, les lieux du contemporain, étudie dans le roman des espaces perçus comme emblématiques de notre époque. La troisième partie, à l'ère de la mobilité, aborde la question du mouvement et du voyage. Une dernière partie enfin, le monde est une bibliothèque, se consacre aux univers faits de strates mémorielles et littéraires.