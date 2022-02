Croisades privées et problèmes publics. L'héritage sociologique de Joseph Gusfield

Qu'est-ce qu'une croisade symbolique ? Comment une question d'ordre privé peut-elle se changer en problème public, visible et partagé ? Cet ouvrage le révèle en référence à des travaux fondateurs de Joseph Gusfield. Il réunit les contributions d'une vingtaine de chercheurs issus de courants distincts des sciences sociales, invités à en débattre suite à l'annonce de son décès. Les auteurs dévoilent des usages inédits de l'outillage conceptuel du sociologue nord-américain, sur des terrains aussi divers que ceux de l'échec scolaire, de la pollution de l'air ou encore de la lutte contre les drogues. Ils témoignent à la fois de la prégnance de processus de dramatisation (entre volonté de sensibilisation et revendication d'autorité), de formes d'appropriation des problèmes publics (pérennes et potentiellement exclusives), et de possibilités de distanciation des discours dominants (dans le sens de résistances ou d'accommodements aux priorités énoncées). De grands chantiers de recherche se dessinent ainsi, à partir de propositions originales de Joseph Gusfield. Ils dévoilent un héritage en mouvement, pluriel et stimulant, accessible aux chercheurs comme aux citoyens refusant les explications réductrices des problèmes qui modèlent nos vies au quotidien.