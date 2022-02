Autisme et schizophrénie. Des histoires entremêlées, des réponses variées

Nées à un peu plus de trente ans d'écart, schizophrénie et autisme sont des entités qui ont durablement marqué la psychiatrie. L'autisme infantile est devenu, au détour du XXIème siècle, le trouble prévalent dans notre société. Il en va ainsi des "progrès" de la psychiatrie ; mais pour un trouble qui entrave l'usage du langage, le fait que l'information et la communication marquent notre époque n'est pas anodin. La nomination même de syndrome autistique de l'enfant a créé une ambiguïté en faisant référence à un terme forgé pour la schizophrénie. Par ailleurs, la problématique de la conception du terme de psychose a aussi concouru à favoriser cette confusion. Nous rappelons ici cette histoire et celle de la lente séparation de ces classifications, ainsi que la place des différents acteurs.