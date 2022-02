La parcelle dans tous ses états

La parcelle en ville est un objet historique s'inscrivant dans le temps long sous diverses appellations. A la fois projection au sol d'un rapport de propriété légal ou coutumier et "petite partie d'un tout" à des fins d'exploitation et d'investissement, elle est propice aux approches pluridisciplinaires en histoire et géographie urbaines, en droit et en économie, en architecture. Elle renvoie en effet au changement urbain ce qui explique la formidable inertie de certains tracés parcellaires et également aux idéologies politiques et modernistes à l'encontre du droit de propriété qui ont pu entraîner sa remise en cause au XXe siècle, comme en URSS ou dans les pays socialistes ainsi que dans les ensembles d'habitat collectif de l'Entre-deux-Guerres et des Trente Glorieuses. Mais à rebours, elle constitue aussi un enjeu présent particulièrement mobilisé dans les projets urbains actuels, sans que d'ailleurs les discours développés à son sujet ne fassent toujours l'objet de questionnements approfondis. L'ouvrage réponde à ces objectifs, notamment par des sujets traitant de périodes variées, de l'Epoque moderne aux transformations actuelles, et par une approche renouvelée de la parcelle fondée notamment sur ses usages et sur les discours tenus à son propos. Il s'est constitué autour de trois séries de mots clés : "Plasticité" , "Verticalité" et "Effacement et reconstitution" . Au total, l'histoire longue de la parcelle peut être convoquée pour rendre compte des transformations contemporaines et inversement.