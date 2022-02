Gallia Comata. La Gaule du Nord. De l'indépendance à l'Empire romain

Cet ouvrage est un essai qui porte sur la Gaule conquise par César. Son objectif est de mettre l'accent sur l'évolution du pays, depuis La Tène finale (vers 150 av. J. -C.) jusqu'au moment où s'achève son intégration effective dans l'Empire romain (vers 70 ap. J. -C.). Le livre insiste donc sur les permanences avant d'aborder les étapes de la transition. Après un prologue qui embrasse le contexte idéologique hérité du 19e siècle sont déclinées quatre études thématiques : 1-le pays et les hommes (climat, démographie, peuples et territoires) ; 2-le monde rural ; 3-le phénomène urbain ; 4-les dieux et les hommes. Viennent ensuite différents chapitres qui scandent les étapes de l'intégration dans l'Empire. L'ouvrage entend ainsi montrer la progressivité des changements au sein d'un pays qui conservait encore beaucoup d'aspects laténiens, un siècle après la conquête. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'approche similaire, cherchant à rompre avec le découpage chronologique classique entre protohistoire et histoire. On a mobilisé pour ce faire les sources archéologiques les plus récentes, issues bien souvent des fouilles préventives, en essayant de les croiser avec l'analyse des documents historiques traditionnels (épigraphie, textes grecs et latins). C'est en ce sens que ce livre propose une vision renouvelée de l'histoire de la Gaule.