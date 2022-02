Liberté surveillée. Supervision bancaire et globalisation financière au Comité de Bâle, 1974-1988

Depuis la crise financière de 2008, nombreux sont les débats sur la place du secteur bancaire dans nos économies et nos sociétés, ainsi que les risques que le premier peut représenter pour les secondes. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, aujourd'hui une institution incontournable dans le champ de la régulation bancaire à l'échelle mondiale, était à l'origine un discret comité d'experts parmi de nombreux autres, né dans le tumulte de l'année 1974. En 1988, ce comité produisait la première norme internationale de régulation dans le domaine bancaire, avec une proposition de ratio de solvabilité applicable à toutes les grandes banques internationales. A partir des archives de plusieurs pays et de nombreuses institutions (banques centrales, banques commerciales, organisations internationales, instituts de régulation), cet ouvrage étudie les débuts de la régulation bancaire internationale et, plus largement, les nouvelles manières de gouverner les banques dans la mondialisation à la fin du XXe siècle.