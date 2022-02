Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer (XVIIIe-XXe siècle)

Le Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer (XVIIIe-XXe s.) est le fruit d'une recherche collective qui rassemble des historiens, des historiens du droit et des praticiens. Il débute à la fin de l'Ancien Régime, à une période où sont publiées les premières compilations analytiques de référence sur l'organisation administrative et judiciaire de l'Empire français. C'est au moment de la "coopération" qu'il s'achève, c'est-à-dire après les Indépendances, mais alors que des liens officiels et humains perdurent afin d'assurer la transition institutionnelle. Cet ouvrage comble un vide historiographique sur les acteurs qui ont participé à l'élaboration et aux mutations du droit colonial, du droit d'Outre-mer et, parfois, des droits des nouveaux états souverains. Dans un souci de contextualisation, de clarté et de mise en perspective, quelques entrées s'intéressent aux grandes institutions (comme les cours d'appel) dont on fait partie ces juristes. L'objectif principal de ce travail a été de déterminer qui étaient ces juristes, quelles ont été leurs actions sur le droit et leurs motivations. Dans cette optique, les notices présentent à la fois des aspects prosopographiques et de fond. Les origines sociales, la carrière de ces hommes côtoient l'analyse de leurs oeuvres doctrinales et/ou politiques. Ce double aspect constitue une valeur ajoutée du point de vue scientifique car il interroge le lien entre, par exemple, formation et manière de concevoir le droit, ou, plus généralement, entre "l'être" et le "faire" . Afin de réaliser au mieux ce dessein, les rédacteurs se sont très largement appuyés sur des documents d'archives qui se trouvent en France et à l'étranger.