Les trois petits cochons. Inspiré du conte traditionnel anglais

Découvrir les contes et histoires les plus célèbres de la littérature jeunesse grâce à de superbes illustrations et un texte spécialement adapter aux jeunes lecteurs. Trois petits cochons décident de quitter leur maman pour se construire chacun une maison. Le premier la fit en paille, le second en bois et le dernier en briques. Mais non loin de là vivait un loup. D'un souffle il détruit la maison de paille et de bois. Le dernier des frères avait pris le temps de construire une maison solide...