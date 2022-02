Découvrir les contes et histoires les plus célèbres de la littérature jeunesse grâce à de superbes illustrations et un texte spécialement adapter aux jeunes lecteurs. Au coeur de l'océan vit une famille de sirènes. La plus jeune d'entre elles rêve de découvrir le monde des hommes. Lors d'un naufrage elle sauve un jeune prince dont elle tombe amoureuse. Pour vivre à ses côtés sur la terre, elle sacrifie sa voix en échange de jambes et accepte de disparaître dans l'écume des vagues si elle ne réussit pas à l'épouser. Le prince n'apprendra jamais que la petite sirène l'a sauvé et choisira une autre jeune fille...