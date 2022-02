La Belle et la Bête. Adapté de la version de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Découvrir les contes et histoires les plus célèbres de la littérature jeunesse grâce à de superbes illustrations et un texte spécialement adapter aux jeunes lecteurs. Dans un petit village vivait un marchand et ses trois filles. De retour de voyage le marchand se perd en forêt et se réfugie dans un château. Mais le maître des lieux, une étrange bête, le jette dans un cachot. Belle, la plus jeune des filles du marchand part à sa recherche. Pour sauver son père, elle accepte d'être retenue à sa place. Belle et la bête vont alors apprendre à se connaître...