Robin des bois. Adapté du roman d'Alexandre Dumas

Découvrir les contes et histoires les plus célèbres de la littérature jeunesse grâce à de superbes illustrations et un texte spécialement adapter aux jeunes lecteurs. En l'absence du roi Richard Coeur de Lion parti en croisades, son frère le prince Jean fait régner la terreur sur l'Angleterre. Réfugiés dans la forêt de Sherwood, Robin des bois et sa bande de hors-la-loi défie son autorité. Robin des bois s'est engagé, au nom du roi Richard, à rétablir la justice dans le pays. C'est pourquoi il va voler les riches pour donner aux plus pauvres...