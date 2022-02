Découvrir les contes et histoires les plus célèbres de la littérature jeunesse grâce à de superbes illustrations et un texte spécialement adapter aux jeunes lecteurs. Dans les forêts du Grand Nord un jeune loup lutte pour sa survie. Recueilli par un indien, il fait l'expérience de la vie chez les hommes. Son maître Castor-gris le nomme Croc-Blanc. Mais racheté par un marchand terrible, il est dressé pour le combat et découvre la haine. Sauvé par un chercheur d'or, Croc-Blanc deviendra son plus fidèle ami.