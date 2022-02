Lou et le pouvoir de la lune

Après s'être opposée une fois de trop à son père, le cruel Seigneur Rocdilley, Lou est laissée pour morte par celui-ci, et sauvée in extremis par une louve sauvage. Alors que la jeune fille s'exile loin des siens, les tout-puissants Lunaires, elle découvre au fur et à mesure ses pouvoirs insoupçonnés : la force de la Colère. Sur son chemin, elle fait la rencontre du jeune Azad. Ensemble, sauront-ils renverser l'ordre établi ?