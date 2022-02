Etre mère. Taha, Bilal et moi

A vingt-deux ans, Amina quitte le Maroc pour suivre des études en France. Elle part vers cet ailleurs où tout lui semble possible : s'épanouir en tant que femme, en tant que mère aussi, sans contraintes patriarcales ni religieuses. Son parcours sera pourtant un combat plus rude qu'elle ne l'aurait pensé. Au nom de la liberté, elle sort de l'étau conjugal quand celui-ci l'étouffe, mène de front sa carrière et l'éducation de ses deux fils, Taha et Bilal, et lutte chaque jour contre les préjugés qui assaillent sa famille. Si le plus jeune est aujourd'hui le chanteur qu'on connaît, porte perruque et robe sur scène, et apparaît sur tous les réseaux sociaux comme une icône LGBTQ+, il aura fallu tout l'amour, toute la force et la pugnacité d'une mère pour venir à bout des menaces dont il fait l'objet. "Défendez votre liberté d'aimer et votre différence, mes fils, comme je l'ai fait moi-même, ne cédez jamais." La différence est la richesse de notre monde, rester soi, essentiel.