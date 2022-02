Depuis des années, des idéologues réactionnaires se plaignent qu'" on ne peut plus rien dire en France ". La gauche imposerait une " censure ", qui empêcherait de tenir publiquement certains propos : ce qu'ils appellent la " cancel culture " - ou la " culture woke ". En réalité, ces propagandistes solidement établis peuvent tout dire, même les pires horreurs. Dans les faits, ce sont eux qui verrouillent le débat public et qui, forts de cette mainmise, lancent des assauts verbaux contre des cibles choisies. Face à cette imposture, il convient de rappeler que, pour faire société, on ne peut pas tout dire. Que l'attention portée à autrui est une condition du vivre-ensemble. Et que la stigmatisation de catégories entières ne saurait constituer ni l'étalon de la liberté d'expression, ni la norme du débat public.