Ficanasse, détective privé. Tome 1, Pas vu, pas pris !

Les aventures rocambolesques d'un détective privé en BD ! Ficanasse, détective privé, autodidacte et baroudeur a un but dans la vie : découvrir la vérité. Maitre Chouchouka, une avocate parisienne et Max, un ancien commissaire de police, lui confient des missions qu'il s'emploie de son mieux à réussir avec l'aide de son fidèle assistant Théo. De Saint-Tropez à Perros-Guirec, de Monaco au Touquet, Ficanasse se retrouve malgré lui dans des situations rocambolesques qui le rendent drôle et attachant.