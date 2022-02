Laurie et la colline aux mirages

Le destin hors du commun de Laurie Moucheron : rescapée de la colline du crack, elle nous raconte, avec une sincérité désarmante, ses années de galère, ses moments les plus extrêmes et surtout sa renaissance grâce à sa force inouïe de caractère. " Je fume du crack depuis que j'ai 15 ans. Je fume des joints, je bois de l'alcool, je prends du Valium... Je fais n'importe quoi. Je vole, je fais la manche, je me prostitue au rond-point d'Aubervilliers tous les soirs. " Laurie a consommé du crack à haute dose pendant quatre ans, au point d'y laisser une partie de son âme et presque sa peau. Arrivée de Belgique à 14 ans, où elle a fui un passé douloureux, elle a vite planté sa tente à la Porte d'Aubervilliers, à la " colline du crack ". Là, elle rencontre des dealers, des toxicos comme elle, des amis aussi. Son quotidien est tout entier dédié à son unique obsession : se procurer plusieurs cailloux de drogue par jour. Pour cela elle est prête à tout. " Le crack, c'est bon. A la première taffe, c'est super bon. C'est le meilleur truc dans ta vie. Et puis après, tu te dis : "Mais putain, mais j'ai fait de la merde ! ' Mais c'est trop tard, tu es déjà dedans. Le crack a été plus fort que tout à ce moment, je me sentais tellement libre. " Dans les moments les plus extrêmes, Laurie écrivait sur des carnets les effets dévastateurs de la drogue, les passes sur le périphérique, mais aussi l'humanité de cette " famille " qu'elle s'était constituée à la " colline ". Aujourd'hui Laurie s'en est sortie, portée par la nécessité d'écrire, un désir puissant d'être maman et grâce à une force inouïe de caractère. Laurie est une survivante, son histoire est aussi rare que sincère