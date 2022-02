Un roman qui nous fait voyager des années 1960 à aujourd'hui entre Rome et une Istanbul magique et sensuelle, avec ses hammams antiques, ses palais ottomans qui se reflètent dans le Bosphore et ses vieux quartiers aujourd'hui disparus. La vie passe comme un souffle. Elle laisse en nous la nostalgie de ce que nous aurions pu faire et la conscience de ce que nous sommes devenus. Ce dimanche de la fin du mois de juin, Sergio et Giovanna ont invité deux couples d'amis à déjeuner dans leur appartement du quartier Testaccio à Rome. Ils s'occupent des derniers préparatifs quand une inconnue sonne à leur porte. Elle leur explique que, bien longtemps auparavant, elle a vécu dans cet appartement et qu'elle voudrait le revoir une dernière fois. Le regard un peu perdu, elle donne l'impression de chercher quelqu'un. Elle se nomme Elsa Corti et arrive d'Istanbul. Dans sa valise, Elsa transporte un paquet de lettres que personne n'a jamais lues. Et qui, entre anecdotes drôles ou émouvantes, récits d'une vie remplie d'aventures et confidences chargées de nostalgie, renferment un terrible secret. Affleure ainsi un passé terrible qui va même bouleverser la vie apparemment tranquille de Serge et Giovanna et de leurs amis, les marquant à jamais. Un roman suspendu entre passé et présent, entre Rome et Istanbul, entre amour et douleur. Le roman phénomène de la littérature italienne, plus de 200 000 exemplaires vendus.