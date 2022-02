Un livre nourri par les expériences vécues de l'auteur, sur le terrain avec ceux qui sont confrontés à ces " drôles " de phénomènes. Maisons hantées, médiumnité, guérisons miraculeuses... quelle réalité ? Depuis plus de vingt ans, David Galley sillonne la France caméra à l'épaule pour aller à la rencontre de gens et de lieux extraordinaires, pour les filmer et recueillir les témoignages souvent incroyables de ceux qui vivent des situations aussi inexplicables que mystérieuses. Ce sont les hasards de la vie de journaliste qui ont fait de lui un des spécialistes actuels des phénomènes paranormaux, car rien ne le prédestinait à emprunter cette voie, lui, le cartésien qui pensait que derrière chaque maison hantée se cachait un propriétaire futé rêvant de tirer profit de son bien immobilier... Ses rencontres, ses déplacements, les phénomènes mystérieux auxquels il a parfois assisté lui-même ont petit à petit modifié son approche de ces phénomènes, et, parfois, son point de vue. Dans cet ouvrage, véritable condensé de ses vingt années d'enquêtes sur le terrain et autant de dossiers extraordinaires - maisons hantées, communication avec l'au-delà, guérisons miraculeuses, ovnis, prophéties ou apparitions de la Vierge -, l'auteur nous apporte un éclairage nouveau, nourri par ses investigations, ainsi que des hypothèses originales sur des phénomènes qualifiés de " paranormaux ". Paranormal - Une enquête unique sur les phénomènes inexpliqués est LE livre qui fait le lien entre le visible et l'invisible, abat certains mythes et révèle quelques mystères toujours inexpliqués aujourd'hui... Une enquEte unique sur tous les phénomènes mystérieux !