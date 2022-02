L'Avant-scène théâtre N° 1512 : Elysée

En mai 1981, François Mitterrand est élu en battant Valéry Giscard d'Estaing. Une alliance aussi inattendue que surprenante a-t-elle rendu possible cette victoire sur le fil ? Dans les coulisses du pouvoir où oeuvre Philippe Dechartre, ancien ministre du général De Gaulle, se créé une relation subtile entre Chirac et Mitterrand, oscillant entre rivalité, estime mutuelle et lien presque filial... La création d'Elysée a eu lieu le 14 janvier 2022 au Théâtre du Petit Montparnasse dans une mise en scène de Jean-Claude Idée avec Christophe Barbier, Adrien Melin, Emmanuel Dechartre et Alexandra Ansidei.