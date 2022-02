L'Avant-scène théâtre N° 1511 : Times Square

A Manhattan, Sara, serveuse dans un grand restaurant, rêve de devenir comédienne. Bobby, un client, lui propose de travailler l'audition du rôle de Juliette pour une adaptation de la pièce de Shakespeare au Majestic Theatre, avec l'aide de son frère Matt Donovan, un ancien comédien écarté du circuit pour son alcoolisme et son foutu caractère. Sous le regard bienveillant de Tyler, un acteur de rue bègue qui amuse les touristes à Times Square, la pièce de théâtre prend doucement l'ascendant sur l'histoire de Sara, Bobby et Donovan et rebat les cartes de leurs carrières. La création de Times Square a eu lieu le 25 janvier 2022 au Théâtre Montparnasse dans une mise en scène de José Paul, avec Guillaume de Tonquédec, Camille Aguilar, Marc Fayet et Axel Auriant.